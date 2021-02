L'Uni salva un altre final molt ajustat gràcies a l'encert de Gray

Tercer partit en sis dies i tercera victòria per a un Spar Girona que va complir el guió previst: sumar un altre triomf, el d'ahir liderat per Gray, autora de 12 dels seus 14 punts al darrer quart, a l'espera que a partir de la setmana que ve comenci l'hora de la veritat amb el partit de Lliga contra el València, previ a la Copa, als quarts de l'Eurolliga, i als play-off pel títol. La nota negativa va ser la lesió de la base nord-americana, que es queixava del turmell, i no va poder acabar el partit, a l'espera que les proves mèdiques revelin quina possible afectació té.

Tot i no haver tingut pràcticament temps per preparar el partit les gironines no es van deixar sorprendre per un Gran Canària que venia de sortir apallissat de Salamanca i que després de posar molts problemes en el partit d'anada a l'Uni, ahir va tornar a posar-ho molt difícil, ajudades també per l'estrany criteri arbitral a l'hora de xiular faltes (27-16) del qual va ser la major víctima Reisingerova, ahir només deu minuts en pista,carregada amb quatre tot just començar la segona part, davant d'un rival temible en el rebot. Es van haver de remuntar 11 punts de desavantatge, però, en fi, una victòria més, i una jornada menys, camí de trobar el millor estat de forma per afrontar amb garanties els dos darrers mesos de competició. I quins dos darrers mesos.

El partit s'havia complicat, i molt, quan a l'inici del tercer quart Reisingerova feia dues faltes en 10 segons i es posava amb quatre, i el Gran Canària aprofitava un 2+1 de Kone per marxar d'11 (38-49). Però allò potser va ser l'espurna que va despertar l'Uni, que amb un triple d'Eldebrink i cistelles d'Elonu, la mateixa Reisingerova, Vasic i Labuckiene, va tornar al partit de cop (49-49) per desesperació del tècnic visitant. Tot i que es va entrar al darrer parcial perdent (53-55), s'havia evitat el pitjor amb una millora defensiva que havia deixat el rival amb només 11 punts, quan n'havia fet 44 en els dos primers quarts.

I aleshores ha aparegut Chelsea Gray per decantar el partit. Va fer, abans de la lesió, 12 punts, i va ser clau per posar l'equip per davant a sis minuts i mig del final (61-60) des del tir lliure. Ella mateixa tot seguit va robar una pilota per posar el 63-60. Les gironines ja no van desaprofitar l'oportunitat i van anar sempre més per davant. A falta de tres minuts ja guanyaven de nou (71-62) i el rival tenia cada cop més problemes per anotar. Amb el partit encarrilat, Labuckiene, Eldebrink i Elonu han mantingut l'Uni per davant tot i que el Gran Canària mai s'ha donat per vençut, només amb la sentència de Vasic des del tir lliure (79-73).

Una vegada més, i ja no és novetat, l'Uni va començar molt fred. Tant que les visitants, liderades per María España i Taylor, ja se'n van anar de vuit en el primer quart (13-21) sense que les gironines trobessin la manera de tancar millor la defensa. Labuckiene, molt efectiva amb Reisingerova a la banqueta, per les faltes, va fer l'empat a 35 a mitjans del segon quart. No va ser el punt d'inflexió esperat. Gran Canària se'n va anar als vestidors dominant de sis (38-44) després d'una cistella sobre la botzina d'España, i a l'inici del tercer quart obtindria la seva major renda, de +11. Allà l'Spar va dir prou i, a poc a poc, embussant l'atac rival, va anar retallant fins que l'aparició de Gray ho va rematar.