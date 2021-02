Mbappé i el PSG destrossen el Barça

El FC Barcelona va rebre ahir un bany de realitat a la Lliga de Campions perdent (1-4) davant el Paris Saint-Germain en el partit d'anada dels vuitens de final. Un duel que va donar l'alternativa a Kylian Mbappé, que va reclamar tots els focus per l'absència de Neymar i davant la presència de Messi, amb un espectacular hat-trick. Mig any després del traumàtic 2-8 contra el Bayern a Portugal, el PSG va fer viure un altre malson europeu als catalans, que encara hauran de viure el calvari d'un partit de tornada convertit des de ja en un cruel tràmit.

Un nou ordre, això va ser el que va reclamar Mbappé, de 22 anys, a casa de Messi. Un missatge contundent en el millor escenari, una victòria irrefutable que deixa el Barça virtualment eliminat, cosa que -d'altra banda- ja havia avisat Koeman setmanes enrere. Semblava que el tècnic holandès va posar amb molt criteri la bena abans de la ferida.

Els blaugranes no van arrencar malament, ni de bon tros, liderats per Busquets en l'organització del joc i amb Pedri omnipresent, com sempre, en un quart d'hora inicial que ja va deixar la primera ocasió dels culers. Griezmann va topar amb Keylor Navas. Els francesos van trigar a reaccionar, però van haver de fer-ho a les braves quan Messi va marcar el primer després d'un penal de Kurzawa sobre De Jong.

Els de Mauricio Pochetino, minimitzats per les baixes de jugadors tan importants com Neymar i Di María, van recórrer a la seva estrella, el jugador pretès per mig món, Mbappé. A deu minuts de la mitja part va posar l'empat en una acció portentosa dins de l'àrea. Era l'inici de la destrossa que acabaria fent al Barça.

Els de Koeman van saltar adormits en la segona meitat i quan van millorar el seu nivell -reclamaren un penal per mà clara de Kean- va arribar una nova urpada de Mbappé. L'1-2 va arribar a l'aprofitar el rebuig d'una contra, va perdonar el tercer poc després però el seu company Kean també va voler estampar la seva signatura al marcador. El tercer, en aquesta ocasió va arribar després d'una falta botada per Paredes i un cop de cap de l'italià en el segon pal, completament sol i lliure de marca. Koeman va intentar reaccionar, va canviar a Dest, que va patir el que no està escrit, però de res serviria.

Ni tan sols un triple canvi en els deu minuts finals perquè va ser llavors quan el PSG va trobar més espais i va acabar de matar el Barça. L'exhibició necessitava una rúbrica i -qui si no- va ser novament Mbappé el qual va completar la seva gran nit amb un triplet, demanant pas quan Messi i Cristiano es cansin. Un contraatac de Draxler va habilitar Kylian per marcar un gol de bandera.

Ja no hi va haver temps per a més malgrat l'obstinació de Braithwaite. Els blaugranes van abaixar els braços i van assumir, tal com havia dit el seu entrenador, que aquest any no podran competir per estar entre els vuit millors d'Europa. El Barça necessitaria vèncer, almenys, per 0-4 al parc dels Prínceps per seguir amb vida. Un impossible, després de veure el bany de realitat que el PSG va infligir als catalans al Camp Nou.

