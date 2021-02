Gray arribarà just per la Copa

Chelsea Gray es perdrà els propers tres partits de lliga de l'Spar Girona (Campus Promete, València i Al Qázeres) però arribarà just per poder disputar la Copa de la Reina entre el 4 i el 7 de març. La base de l'Uni no té cap lesió greu, encara que el període de dos setmanes de baixa que ha pronosticat el club li farà no estar disponible en la decisiva visita a València de la setmana que ve (dimecres 24), on l'equip gironí, després de perdre-hi a la primera volta, està obligat a guanyar ja no només per seguir aspirant al primer lloc, sinó per com a mínim garantir al final de la fase regular la segona posició. Això sí, la contusió òssia al turmell que li han diagnosticat no li haria d'impedir disputar la Copa de la Reina, tot i que tot just es compliran els quinze dies de baixa un parell de dies abans de començar.

Les alarmes es van encendre en la recta final del partit de dimarts a Fontajau contra el Gran Canària. Gray, precisament, que havia entrat al darrer quart aportant tot just 2 punts, va acabar de liderar la remuntada de les gironines, que havien arribat a perdre d'11. Dos tirs lliures seus a sis minuts i mig pel final van posar l'Uni per davant per primera vegada (61-60) i acte seguit va robar la pilota per ampliar el marge fins al 63-60. La base va acabar fent 12 dels seus 14 punts en aquest darrer i decisiu parcial. Ja en els últims minuts, i quan semblava que el triomf no perillava (encara faltava una última embranzida de les canàries), Chelsea Gray es va fer mal de manera fortuïta després d'una mala caiguda. De seguida es va quedar estirada en un dels fons de Fontajau mentre començava a rebre les primeres atencions. Va acabar abandonant la pista visiblement coixa i ja es veia que l'afectació era al turmell.

Ahir la jugadora nord-americana va passar diverses proves mèdiques que van decretar que pateix una contusió òssia. Li han pronosticat quinze dies de baixa. Per tant, es perdrà segur el partit de diumenge a casa contra el Campus Promete i els de la setmana que ve a fora davant del València i l'Al Qázeres. Gray ja es va perdre el derbi amb el Cadí de dijous passat perquè estava concentrada amb la selecció dels EUA i no va arribar a temps a Girona. La seva reaparició va ser a Lugo.

El partit més delicat que es perdrà Chelsea Gray és, sens dubte, el de València. Per a l'Spar Girona serà un duel decisiu, de caixa o faixa, que marcarà la recta final de la Lliga de manera indiscutible. L'Uni va perdre de 10 a Fontajau en el partit de la primera volta i capgirar-ho resultarà bàsic per seguir pugnant per acabar la fase regular en la primera posició. El València s'ha reforçat molt aquesta temporada, amb fitxatges estel·lars com els de Rebecca Allen i Celeste Trahan-Davis, per lluitar per tots els títols.