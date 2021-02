Mor el vidrerenc Martí Vergés, històric del Barça dels 50 i 60

El vidrerenc Martí Vergés, un històric exjugador del Barça dels anys 50 i 60 del segle passat, va morir ahir segons va anunciar el propi club. «Era paradigma d'efectivitat i regularitat, i va ser un mig volant que destacava per la seva gran tècnica i la seva força. Els tàndems que va formar amb Enric Gensana i Juanito Segarra a la zona ampla van ser uns dels més efectius de la història del Barça», es podia llegir a la informació editada pel club blaugrana. Vergés, que el febrer de 2008 havia rebut un emotiu homenatge a la seva Vidreres natal, tenia 86 anys, n'hauria fet 87 el mes que ve. Amb el primer equip del Barça i va jugar 10 anys, entre el 1956 i 1966, per un total de 438 partits (285 d'oficials), i 47 gols en total. Un dels més recordats, el que li va fer el Madrid el novembre de 1960 (2-1), als vuitens d'una Copa d'Europa que acabaria escapant-se a la traumàtica final de Berna amb el Benfica (3-2).

L'exfutbolista gironí es va retirar la temporada 1965-1966, quan tenia 32 anys i encara era titular indiscutible. El seu palmarés és ampli, amb tres Copes de Fires (1955-1958, 1958-1960 i 1965-1966), dues Lligues (1958-1959 i 1959-1960) i tres Copes d'Espanya (1956-1957, 1958-1959 i 1962-63). El FC Barcelona li va retre homenatge conjunt amb Sígfrid Gràcia al Camp Nou el 12 d'octubre de 1966. Vergés fou, posteriorment, president de l'Agrupació Barça Jugadors (1999-2003) i més tard el van nomenar president honorari vitalici de la institució.

Migcampista de classe però bregador com pocs, Martí Vergés va debutar amb la samarreta blaugrana el 1956 de la mà del tècnic Domènec Balmanya i també va ser internacional per Espanya en 12 ocasions i va disputar el Mundial de 1962 a Xile.

Unes 1.500 persones es van aplegar a l'Estadi del Vidreres el febrer de 2008, la setmana que ve farà 13 anys, per seguir en directe l'homenatge que li van retre i presenciar el partit entre els veterans del Vidreres i els del Barça, que va acabar amb un empat a un purament testimonial. Pel bàndol blaugrana, capitanejat perJosep Maria Fusté, també hi van participar els gironins Delfí Geli, avui president del Girona, i Esteve Fradera. A banda dels familiars de l'exjugador, també van participar a l'acte l'aleshores alcadessa, Rut Rosique; el qui era delegat territorial d'Esports de la Generalitat, Josep Saguer, i el delegat de la Federació Catalana de Futbol a Girona, en aquells moments, Josep Sierra. L'acte va servir per inaugurar la gespa artificial del camp i es va tancar amb un sopar entre tots els assistents i la família de l'homenatjat.

Vergés va arribar al Barça encara en edat juvenil, procedent del Vidreres. Va integrar, en aquest sentit, el mític equip blaugrana d'aquesta categoria que va guanyar, el 1951, la primera Copa d'Espanyaen golejar per 5-1 el Sueca. Després va passar a l'equip blaugrana amateur i l'Espanya Industrial, sent un dels grans artífexs de l'ascens a Primera Divisió el 1956. De seguida Balmanya el va fer pujar a el primer equip i li va concedir la titularitat.

Després de la golejada encaixada dimarts al Camp Nou contra el París Saint-Germain (1-4), el Barcelona està a un pas de caure eliminat als vuitens de final de la Lliga de Campions per primera vegada després de 13 temporades consecutives superant aquesta ronda.

L'última vegada que el quadre blaugrana es va quedar a les portes de disputar uns quarts de final a Europa va ser en la campanya 2006-07, amb el tècnic Frank Rijkaard encara en la banqueta. Aleshores, el Barça van caure a les mans del Liverpool pel valor afegit dels gols fora de casa després d'un marcador global de 2-2.

Una igualtat que contrasta amb la dels vuitens de final de l'actual edició, on el Barça haurà de remuntar un 1-4 a París si vol mantenir viva aquesta ratxa i sumar la seva catorzena temporada accedint a la ronda de quarts de forma ininterrompuda.

Durant aquests anys, l'equip català ha viscut els seus millors moments de la història en Lliga de Campions, guanyant el trofeu tres vegades en la campanya 2008-09 (abans de signar el sextet), la 2010-11 i la 2014-15, on els blaugranes van sumar un altre triplet.

Ara bé, en les últimes edicions de la màxima competició continental, el Barcelona s'ha acostumat més a perdre que a guanyar i, a més, en diverses ocasions han caigut de la competició amb marcadors contundents.

A la golejada d'aquest dimarts contra el PSG, també se li sumen els recents desastres europeus enfront del Bayern de Munic (2-8) en les semifinals de la temporada passada, contra el Liverpool en la campanya 2018-19 (4-0) o contra el Roma (3-0) en la 2017-18.

En els casos de Liverpool i Roma, les ensopegades es van donar, respectivament, en la tornada d'unes semifinals i d'uns quarts de final als quals els blaugranes arribaven després de derrotar contundentment els seus rivals en sengles partits d'anada: 3-0 contra els anglesos al Camp Nou i 4-1 contra els italians. Després d'aquests mals trangols europeus dimarts el Barça n'hi va sumar un altre que, molt probablement, provocarà la seva eliminació en vuitens de final.