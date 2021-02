La Federació vol reprendre tot el futbol amateur i base el 6 i 7 de març

La Federació Catalana de Futbol esperava ahir un anunci del Procicat en el sentit de relaxar les restriccions en l'esport i permetre el retorn de les competicions amateurs i de base suspeses des de l'octubre. Finalment la reunió es va ajornar fins avui. A l'espera del que digui el Govern, però, des de la Federació s'aposta per reprendre totes les categories amateurs (Segona, Tercera i Quarta Catalana), també en el cas del futbol sala, el cap de setmana del 6 i 7 de març, en cas que sigui possible. I malgrat l'oposició d'alguns clubs, que a l'hora de la veritat, fins ara, no s'ha concretat en cap renúncia explícita, també es mantenen els dies 27 i 28 de febrer com les dates perquè torni a rodar la pilota a Primera Catalana i a la Preferent juvenil i femenina.

La comissió interterritorial de la Federació es va reunir amb la participació del president Joan Soteras, i els 14 delegats territorials. Seguint el mandat aprovat en la darrera Assemblea General Ordinària, amb la posterior adaptació dels plans de competició a una única fase o volta, la decisió ferma és reanudar les competicions si és possible. A més es va anunciar que Soteras treballa amb la Secretaria General de l'Esport i els Departaments de Salut i Interior de la Generalitat perquè aquesta represa pugui produir-se amb presència de públic.

Abans d'aquest escenari es reprendran les categories de futbol i futbol sala que donen accés a les competicions estatals, com ja es va anunciar. Aquest mateix cap de setmana del 20 i 21 de febrer es reiniciaran en futbol sala les Divisions d'Honor Sènior masculina, Sènior femenina i Juvenil masculina. Una setmana més tard, els dies 27 i 28 de febrer, es reprendran en futbol la Primera Catalana masculina, la Preferent femenina i la Preferent Juvenil, un cop refets els calendaris atenent a les dates disponibles.

En el capítol econòmic la comissió interterritorial ha proposat a la directiva la rebaixa parcial de les tarifes arbitrals, a concretar quan es confirmi la represa de les competicions per part del Procicat. Un anunci que s'espera que arribi al llarg del dia d'avui i que també desencallaria el futbol base.