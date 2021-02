L'Uni presenta candidatura per la HUB d'Euroleague

L'Uni presenta candidatura per la HUB d'Euroleague

L'Uni Girona ha fet oficial que presenta la candidatura per acollir la HUB d'Euroleague, on es jugarian els quarts de final de la competició i tindrà lloc entre el 15 i el 21 de març. L'Uni es va classificar per primera vegada entre els 8 millors equips d'Europa, i ho farà contra un rival conegut, el Perfumerias Avenida.



Fontajau ja va acollir la primera bombolla de la fase de lligueta de la màxima competició europea el passat novembre, sense públic a l'estadi. Pere Puig, director esportiu de l'equip, espera que la situació epidemiològica permeti «les aficionades gaudeixin d'aquesta bombolla».