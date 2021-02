Mechaal lluitarà demà per revalidar el títol de campió

Mechaal no va tenir cap problema per classificar-se per la final dels 3.000 metres.

Mechaal no va tenir cap problema per classificar-se per la final dels 3.000 metres. alexandra smigiel/reuters

El pavelló de Gallur acull des d'ahir a la tarda la 57a edició del Campionat d'Espanya d'Atletisme de Pista Coberta amb els millors atletes de l'estat que cerquen coronar-se i, de retruc, la mínima per ser al Campionat d'Europa de Torun (Polònia) de la primera setmana de març. La representació gironina l'encapçalen Adel Mechaal i Esther Guerrero (New Balance). L'atleta palamosí va aconseguir ahir al vespre el bitllet per la final dels 3.000 metres, en una semifinal que va dominar amb molta autoritat i on no es va haver d'exigir gaire (8.24). Mechaal, vigent campió de la prova, disputarà la final per les medalles demà a la tarda (1/4 de 4). També ahir, la barcelonina Maria Vicente va batre el rècord d'Espanya de pentatló (4.501).

Per la seva banda, la banyolina, que ja té la mínima per ser a Torun tant en 800 metres com en 1.500 entra avui en competició en la prova del quilòmetre i mig. Ho farà a partir de 3/4 de 5 de la tarda en les semfinals dels 1.500 metres. En cas que es classifiqui, Guerrero correria la final demà a 2/4 de 5 de la tarda, en l'última prova del campionat.

A més a més de Guerrero, avui també entren en competició dues altletes de les comarques més, Naiara Estanga (FC Barcelona), en els 60 metres tanques, i Aitana Radsma (Platges de Castelló), en triple salt. L'atleta de Cornellà del Terri competeix aquesta tarda (15.40) per un lloc a la gran final de demà. Per la seva banda, l'escalenca entra en joc passats 2/4 de 6 (17.35) en la final del triple salt.