El Sarrià no té opcions davant el Barça B

El Sarrià ha encaixat una derrota contundent davant el Barça B (21-31), en un partit on el conjunt dirigit per Salva Puig no ha tingut opcions després del 7-7, en l'equador del primer temps.

De fet, ha estat en el segon temps que el filial blaugrana ha posat la directa i els sarrianencs ja no hi han tingut res a fer. Després dels 30 primers minuts els visitants dominaven per quatre gols (11-15), però en la represa els vistants han posat una marxa més i ha anat obrint forat en el marcador. També gràcies a les intervencions del gironí Jordi González, que s'ha fet immens sota pals i ha frustrat molts llançaments del Sarrià.