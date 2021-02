Superar l'Eivissa per complicar-li la vida i injectar confiança al vestidor

A Bordils tothom té coll avall que la fase d'ascens no es jugarà aquesta temporada. Atrapar la cinquena posició ja és impossible. Per tant, la consigna és la d'afrontar el que queda de calendari amb seny. Sabent que hi haurà una segona ronda de competició, amb la permanència com a objectiu i el descens a evitar. Allà hi podria caure l'Eivissa, que encara no ha fet els deures, tot i que ara mateix té al seu abast la possibilitat d'acabar entre els cinc primers. Però visita el Blanc-i-Verd, on l'equip local té ganes de treure's l'espina de l'última derrota per sumar dos punts que injecti moral al vestidor i per enfangar una mica els balears, amb els quals, depenent de com vagin les coses, podrien compartir el grup dels de baix. Pau Campos té les baixes de Pol Rodoreda i Xicu Rexach i recorda que «tenim ganes de jugar i demostrar que la segona part contra l'Adrianenc va ser una errada. No podem dir que tot el partit fos dolent, però tenim ganes de treure'ns aquest mal gust de boca». De l'Eivissa en destaca Ander Iriarte i Basualdo, així com la capacitat dels balears de «controlar el ritme». «Per ells és com una final, perquè guanyant ja estaran salvats. Però volem superar-los perquè aquests dos punts ens podrien servir després».