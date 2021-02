La derrota de l'Atlètic dona vida extra al Barça a la Lliga

Després del dur bany de realitat que va encaixar davant el París Saint-Germain a la Champions (1-4), el Barcelona reprèn el pols a La Lliga Santander, on té dipositades gairebé totes les seves esperances de salvar la temporada, rebent el Cadis dels exjugadors del Girona Alcalá, Jairo, Lozano i Sobrino. A més la derrota ahir de l'Atlètic a casa contra el Llevant ha donat vida extra als perseguidors. El Barça es posaria a sis punts del líder si guanyés avui.

Després de la desfeta davant el PSG, Ronald Koeman va donar dos dies de festa als seus homes, que han tingut temps per desconnectar i canviar el xip davant la visita del conjunt andalús. L'única bona notícia de l'últim partit europeu va ser la recuperació de Gerard Piqué, titular tres mesos després de fer-se mal els lligaments del seu genoll dret. Koeman, que segueix sense poder comptar amb els lesionats Ronald Araujo, Sergi Roberto, Ansu Fati i Coutinho, farà alguns canvis. El més probable és el retorn de Mingueza a l'eix de la defensa, per dosificar el retorn de Piqué o bé com a relleu de Sergiño Dest al lateral dret.

Miralem Pjanic, per Sergio Busquets en la posició de pivot defensiu, o Martin Braithwaite per Antoine Griezmann a la punta d'atac també podrien ser altres novetats en l'onze.

El Cadis arriba en el seu pitjor moment de la temporada, amb quatre derrotes consecutives en què han encaixat quinze gols. Dels quatre exjugadors del Girona que tenen a la plantilla, qui més opcions té de figurar a l'onze és el central Pedro Alcalá.