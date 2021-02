Derrotes de Figueres i Banyoles a Tercera Divisió

Figueres i Banyoles han partit els seus respectius partits de la jornada de Tercera Divisió. Els de Javi Salamero ho han fet al camp del Vilassar de Mar (2-1) en un partit on no han tingut sort la sort de cara perquè s'han topat amb el pal en un parell d'ocasions en els minuts finals. El conjunt local s'ha avançat al minut 41 amb un gol de Granero i en el temps afegit de la primera meitat Ousman ha igualat el duel (1-1). En els cinc minuts de la represa, un altre cop Granero marcava el definitiu 2-1.

Per altra banda, els del Pla de l'Estany han caigut a casa davant la Grama (1-3), en un partit on els visitants han marcat el primer gol quan faltaven set minuts per arribar al descans. Dos gols més dels barcelonins, en el 48 i el 83 han posat les coses molt complicades als banyolins, que només han pogut retallar distàncies per mitjà de Marc Bargalló en les acaballes.