Esther Guerrero disputarà la final dels 1.500 metres

Esther Guerrero disputarà aquesta tarda (16.35 h) la final dels 1.500 metres de la 57a edició del Campionat d'Espanya a pista coberta i intentarà revalidar la medalla d'or per tercer any consecutiu. Ahir, l'atleta banyolina va acabar segona en la seva semfinal fent el mateix temps que la guanyadora, Solange Andreia Pereira, en una cursa perillosa per la seva lentitud. I és que en la semifinal on competia Guerrero, les primeres a travessar la línia d'arribada ho van fer amb un temps de 4:44:46, mentre que la primera de l'altra semifinal, Agueda Muñoz, ho va fer amb 4:27:28. Guerrero i Pereira ja havien tingut un frec a frec en els campionats estatals de l'any passat, a Orense, on la banyolina es va imposar per gairebé tres segons.

Per altra banda, Aitana Radsma va fer la seva millor marca personal en els 60 metres tanques (8:45), però això no li va permetre aconseguir medalla. La de Cornellà de Terri va acabar en cinquena posició, a 25 mil·lèsimes de la guanyadora, Xènia Benach, i a 20 de la posicions de podi. Per altra banda, Naiara Estanga, en triple salt va acabar quarta, però lluny de les posicions de medalla. L'escalenca va saltar 12,74 metres, fent la seva millor marca de la temporada, mentre que la tercera classificada, Tessy Ebosele va saltar 13'54 metres. La guanyadora va ser Ana Peleteiro, amb una marca de 14,21 metres.

L'atleta Adel Mechaal ja s'havia classificat divendres, fent el millor temps de la semifinal, per la final d'avui (15.15) dels 3.000 metres i també defensarà l'or aconseguit l'any passat. El palamosí també mirarà d'aconseguir la mínima per ser al Campionat d'Europa de Torun (Polònia) que es disputarà entre el 4 i el 7 de març. A diferència de Mechaal, Guerrero ja té les mínimes per disputar les proves dels 800 i 1.500 metres en els campionats europeus.