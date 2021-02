Esther Guerrero i Adel Mechaal s'han imposat aquesta tarda en els 1.500 metres femenins i 3.000 metres masculins respectivament, en el Campionat d'Espanya de pista coberta.

La banyolina ha guanyat la prova per tercera vegada consecutiva i ha travessat la línia de meta amb un temps de 4:07:48. Per altra banda, l'atleta palamosí ha guanyat la prova (8:20:17) per cinquena vegada en la seva carrera, després de fer-ho en les edicions de 2015, 2017, 2018, 2020 i aquest any.