L'Uni rep el Promete abans dels reptes de València i a la Copa

«Amb el partit de València de dimecres volem pujar el nostre nivell, ja que no estem en el moment que esperàvem després de la finestra FIBA». Aquesta era la consigna que feia una de les puntals de la plantilla de l'Spar Girona, Sonja Vasic, abans del compromís aquesta tarda de Fontjau davant el Campus Promete (18 h, Canal FEB). Un partit pel qual Alfred Julbe no podrà comptar amb Chelsea Gray, que es va lesionar el turmell en les acaballes del partit de dimarts davant l'Spar Gran Canària i estarà dues setmanes de baixa. Per tant, l'entrenador haurà de fer una bona rotació de banqueta per arribar amb el millor estat de forma en el duel clau de dimecres a La Fonteta, davant el València, on les gironines es jugaran la segona posició i hi aniran obligades a guanyar.

«Volem fer una passa endavant respecte al joc que fèiem abans de la finestra FIBA», declarava Vasic. I és que a l'Uni l'hi ha costat tancar els tres enfrontaments després que les jugadores marxessin amb les seves seleccions. Primer, remuntada en els últims instants a Fontajau davant el Cadí La Seu (86-83), després victòria a Lugo amb un joc poc brillant (74-89), i dimarts una altra remuntada contra Spar Gran Cànaria (79-73). La jugadora sèrbia també explica que «ens costa trobar l'agressivitat en defensa», i aquest és un altre dels aspectes que les de Julbe han de millorar si volen afrontar el partit de València i els compromisos exigents del mes de març -Copa de la Reina i quarts de final de l'Eurolliga- amb garanties.

Tot passa per fer un bon partit aquesta tarda davant el Campus Promete, un rival que no arriba en el seu millor moment. Tretzenes a la Lliga i amb un balanç de 8 victòries i 15 derrotes, però que dels últims set partits només n'ha guanyat un. Vèncer amb solvència i trobar bones sensacions, malgrat la baixa de Gray, serà clau per espantar un València que arribarà embalat després de guanyar ahir a l'Araski i que té dues jornades pendents.