L'Olot revifa contra l'Andorra per mantenir l'esperança (3-0)

Dos gols de Xumetra a la primera part, i un altre de Juan Delgago a la recta final, quan el rival jugava amb 10, han permés a l'Olot revifar (3-0) a la lliga de Segona B quan l'equip garrotxí més ho necessitava. A més, la primera victòria amb Gabri d'entrenador ha arribat contra un dels conjunts més poderosos de la categoria, l'Andorra d'Eder Sarabia i que Gerard Piqué vol dur al futbol professional.

L'1-0 ha arribat als deu minuts després d'una errada en la sortida de pilota de l'Andorra. El carriler de l'Estartit ha interceptat l'esfèrica i ha clavat una vaselina per sobre de Ratti, que estava molt avançat. Abans del descans l'Olot ha fet el segon, després d'haver-lo rondat en diverses ocasions. Jugada magnífica de Barnils sortint des del darrere, amb una pasada a l'espai per a Xumetra. El jugador gironí ha definit amb rosca tocant al pal esquerre.

Et pot interessar Jordi Xumetra, un reforç de luxe per a l'Olot.

Mantenir la victòria a la segona part no ha sigut fàcil. Ballesté ha aparegut per evitar un gol de Goujón i enviar la pilota a corner. Semblava que l'expulsió de Loureiro per segona groga al minut 64 facilitaria les coses, però l'Andorra ha seguit buscant la porteria garrotxina. A poc més d'un quart pel final Saverio ha rematat al pal. Però a 9 minuts del final ha arribat la sentència: Eloi ha conduït un contraatac, ha decit la pilota per a Xumetra i aquest a plaer ha connectat amb Juan Delgado, que no ha perdonat el 3-0.