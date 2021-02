L'Spar Girona recupera sensacions contra el Campus Promete (93-57)

A tres dies del transcendental partit a la pista del València, l'Spar Girona ha recuperat avui sensacions amb una clara victòria sobre el Campus Promete (93-57 ) en un partit que s'ha decidit molt aviat amb el 25-8 al final del primer quart i amb les gironines vorejant els trenta de punts de diferència al descans. Eldebrink i Labuckiene amb 18 i 17 punts respectivament han estat les màximes anotadores del partit. Julbe no ha pogut comptar amb la lesionada Chelsea Gray.

Amb 88-54 en el marcador, i poc més de tres minuts per jugar-se, Alfred Julbe ha fet debutar Clàudia del Moral. La base de Sant Hilari ha debutat en el bàsquet professional després d'arribar a l'equip fa poques setmanes per cobrir la marxa d'Helena Oma.