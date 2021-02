Trenta segons priven la victòria al Llagostera

El Llagostera ha sumat un punt aquest migdia a la Ciutat Esportiva Dani Jarque després d'empatar a 1 en un duel marcat per les fortes ratxes de vent. Dominats, però, sense patir defensivament, els blaugranes han vist porta quan Dieste -avui referent ofensiu per la baixa de Sascha- ha aprofitat una badada de la defensa local per posar el 0-1. Poc li ha durat l'alegria al conjunt entrenat per Oriol Alsina, ja que als trenta segons Gori ha aprofitat una gran centrada del gironí Jofre per superar Marcos.

A la repressa, els dos conjunts han intentat trencar l'igualada. Gil l'ha tingut, mentre que el combinat 'perico' ha buscat la victòria s través de les jugades per banda dreta de Jofre i de la sortida al terreny de joc d'un Max Svensson molt participatiu. A falta del partit de les 18:30 entre el Cornellà i el Lleida, el Llagostera se situa sisè amb 20 punts.