El Garatge Plana Girona va sumar un empat (3-3) en el seu primer partit de segona fase d'OK Lliga femenina a la pista del Vilanova. Les gironines ho tenien tot de cara per emportar-se els tres, ja que just començar la represa Júlia Canal anotava l'1-3. Per dues dianes de Pascual, l'última quan faltava un minut, van frustrar el triomf a les blanc-i-vermelles.