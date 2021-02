Esther Guerrero i Adel Mechaal brillen als campionats d'Espanya

Esther Guerrero i Adel Mechaal van sumar una nova medalla d'or en el seu palmarès després d'imposar-se en les seves respectives proves de la 57a edició del Campionat d'Espanya d'atletisme en pista coberta.

La banyolina va ser la més ràpida en la prova dels 1.500 metres femenins i va travessar la línia d'arribada amb un temps de 4:07:48, superant en gairebé dos segons la segona classificada, Marta Pérez (4:09:44). Un temps que, a més, va permetre a Guerrero establir una nova millor marca en els campionats estatals, superant la que ella mateixa va fixar l'any passat a Ourense (4:11:12). D'aquesta manera, la migfondista de l'equip New Balance va aconseguir imposar-se en aquesta prova per tercer any consecutiu, ja que del 2017 cap enrere ho havia fet en els 800 metres.

Per altra banda, el palamosí va guanyar la cursa dels 3.000 metres masculins per cinquena vegada en la seva trajectòria esportiva igualant, d'aquesta manera, a un dels grans de l'atletisme estatal com Jesús Espanya en el lloc més alt del palmarès. Mechaal va ser el primer a travessar la línia de meta amb un temps de 8:20.17, i va superar en gairebé dos segons Mohamed Katir (8:22:14) i Gonzalo García (8:22:96), que van completar el podi. Amb aquesta marca l'atleta de l'equip New Balance va aconseguir, a més, la mínima per ser en els pròxims europeus. I és que la pròxima gran cita Guerrero i Mechaal serà en el Campionat d'Europa en pista coberta que se celebrà a Torun (Polònia) entre el 5 i el 7 de març.

Una de les anècdotes més surrealistes d'aquests campionats estatals es va donar en el salt de longitud femenins. L'atleta de 19 anys de l'Hospitalet de Llobregat va saltar més enllà dels 6,50 metres, el que li hagués fet aconseguir la medalla d'or. Però li van esborrar la marca del seu salt abans que el mesurassin i el salt no es va donar per bo. Vicente es va haver de conformar amb la medalla de bronze, per darrere de Fatima Diame i Tessy Ebosele. El president de la Reial Federació Espanyola d'Atletisme, Raúl Chapado, va disculpar-se amb Vicente: «És una responsabilitat de l'organització fer el millor Campionat possible. Tots som humans i tots cometem errors. Chapado també declarava que «la prioritat era tirar endavanat el Campionat, però ens hagués agradat comptar amb més esportistses».