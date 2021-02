El futbol sala gironí es posa en marxa de nou

Han hagut de passar quatre mesos perquè la pilota torni a rodar. Un temps marcat per la incertesa, els dubtes i les especulacions. Els pavellons tornen a estar buits i encara no se sap quan s'ompliran de nou, però de moment el futbol sala català es torna a moure a l'espera, ara sí, de no tornar a patir cap interrupció de poder completar la temporada. Un curs del tot atípic, sobretot a les categories que no són pas ?professionals. Si de Primera a Tercera més o menys s'ha pogut complir amb el calendari, ara li ha tocat el torn a la Divisió d'Honor Catalana. Caldrà veure si per sota la cosa també es mou. Els propers dies seran decisius per saber cap a on bufarà el vent.

De moment, cap de setmana marcat per l'activitat amb uns quants representats gironins, ara mateix els que competeixen més amunt, en dansa. Dissabte, torn perquè el Vilafant consolidés el seu lideratge. Victòria contra el Castellar (5-2) en un matx marcat per la clara efectivitat dels empordanesos, que compten per triomfs els partits que han disputat. El que es va estrenar va ser el Riudellots, remuntant un marcador advers a Montmeló per acabar sumant els tres punts (3-4). A l'espera del que facin Malgrat i Manlleu, que jugaran el seu partit el proper 14 de març, la jornada es tancava amb el derbi gironí entre el Sant Julià i el Lloret que va caure a favor dels visitants (2-7), molt més encertats de cara a porta.

El futbol, també

I si el futbol sala ja està de nou en dansa, aquest cap de setmana li tocarà a la Primera Catalana de futbol. Per engreixar la maquinària, de moment amistosos. Dissabte, 0-1 del Lloret a Bescanó i derrota del Llagostera B a Mataró (2-0).