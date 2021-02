L'Olot reacciona quan més ho necessitava amb una golejada al poderós Andorra

Era un partit de necessitats el d'ahir a Olot. Els locals necessitaven els tres punts per seguir lluitant per sortir de la zona baixa i l'Andorra, per assaltar el lideratge. Finalment, els garrotxins, agressius i solidaris en totes les facetes del joc, es van imposar amb contundència gràcies a dos gols de Xumetra a la primera part i a un de Delgado al final, quan el rival ja estava amb 10. L'Olot reacciona i Gabri es pren una petita revenja guanyant el seu exequip.

L'Olot va donar la pilota a l'Andorra i l'aposta li va sortir bé. Els tricolors van dominar àmpliament la possessió i els de Gabri García intentaven sortir al contraatac buscant Xumetra o Delgado mitjançant Pedro del Campo o Eloi Amagat. La proposta aviat va donar fruits quan, abans dels 10 minuts, els andorrans van cometre una errada a la seva pròpia àrea en la sortida de pilota i van regalar la pilota a Xumetra, que va definir amb una vaselina davant d'un Ratti molt avançat.

El gol no va canviar la tònica del partit. Els d'Éder Sarabia ho seguien intentant, però no se'n sortien en la zona de tres quarts. Els garrotxins, ben situats i contundents en defensa, repel·lien les arribades visitants que majoritàriament buscaven Carlos Martínez. El pitxitxi de la categoria va tenir una ocasió a la meitat de la primera part quan va rebre sol a l'àrea, però un Ballesté en un gran estat de forma va aturar el xut.

L'Olot va saber patir per trobar les seves ocasions i abans del descans va tenir la recompensa amb una gran passada mil·limètrica de Barnils per Xumetra que deixaria sol i amb camp per córrer al de l'Estartit per definir novament a gol sol davant Ratti amb un xut que va entrar plorant a la porteria.

Els de Gabri marxaven als vestidors practicant el futbol més pragmàtic de la temporada però dominant en el marcador. A la represa l'Olot no va canviar l'estil, però va patir, sobretot a l'inici mostrant-se un punt imprecís. Una d'elles va ser en una pèrdua de Pedro del Campo a la frontal de l'àrea que acabaria als peus de Carlos Martínez que no va poder enviar la pilota al fons de la xarxa amb tir de qualitat.

Poc després, l'exjugador de l'Olot aconseguiria batre Ballesté ambel cap, però el gol va ser anul·lat per fora de joc. La sort s'estava posant de cara per primera vegada. També amb l'expulsió de Loureiro per doble groga al minut 63. Tot i la inferioritat, l'Andorra encara tindria una bona ocasió que va anar al pal. Poc a poc, els de Sarabia baixarien el domini que havien demostrat i ho aprofitaria l'Olot per fer el tercer a nou minuts del final quan Juan Delgado culminava una contra d'Eloi i Xumetra (3-0).