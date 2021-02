El Llagostera obté un valuós punt (1-1)

Trenta segons. El temps que va estar el Llagostera per damunt en el marcador en un partit on va ser dominat però on tampoc va patir per sumar un punt valuós. Sense Sascha, sancionat per acompliment de cicle d'amonestacions, Dieste va ser el referent d'atac d'Oriol Alsina. L'aragonès somriu aquesta temporada i va marcar el gol del 0-1 al m.29 aprofitant una badada de la defensa espanyolista. El que és bo dura poc. L'alegria de posar-se per davant en un partit dur i intents va ser efímera. Mig minut va trigar Gori en posar l'empat un altre cop en el marcador. Amb això, els blaugranes van aguantar el reguitzell d'ocasions locals com va poder. Al final, empat a 1 a domicili. Un resultat que sempre és bo quan es juga fora de casa i que serveix per romandre intactes les possibilitats de cloure la Lliga en les tres posicions capdavanteres.

Lluitar, bregar, aguantar la tempestiva rival... El Llagostera és d'aquells conjunts que saben ser dominats. No pateixen quan no tenen la pilota als peus; i saben a la perfecció tractar l'esfèrica quan són els amos i senyors del partit. Són un conjunt que sap a la perfecció adaptar-se a tots els terrenys de joc i a tots els conjunts que té al davant. Ahir lluny del Municipal, i en un terreny de joc que dista molt del de Llagostera, Oriol Alsina va decidir regalar la possessió a l'Espanyol B. Aquesta tàctica només es pot fer realitzar quan es té una confiança plena en els teus jugadors. Alsina la té,i compta amb el millor porter de la categoria: Marcos Pérez. Ahir no es van perdre dos punts, malgrat veure com l'Espanyol B empatava als trenta segons del gol de Dieste, sinó que se'n va guanyar un. Es va haver d'aguanyar el ruixat d'ocasions dels blanc-i-blaus amb un Jofre Carreras molt participatiu per banda dreta però que es topava un cop i un altre amb David Bigas. El lateral va sumar la tercera titularitat d'ençà que va tornar de la llarga lesió que el va tenir apartat dels terrenys de joc.

De fet, la primera ocasió va venir per aquella parcela de camp. va ser ben aviat, i de ben segur, que va agafar per sorpresa l'empordanès. Marcos va estar atent per salvarguardar-lo i desviar una centrada que es va enverinar. A base de contraatacs deia la seva el Llagostera. Dieste, ahir titular per la baixa de Sascha per sanció, va aprofitar un error defensiu per plantar-se davant Joan i posar el 0-1. L'alegria no va durar gaire. Exactament trenta segons quan Gori va aprofitar una centrada mil·limètrica de Jofre per posar la pilota al fons de la xarxa amb una rematada creuada. El gol podria haver fet abaixar els braços als visitants. Lluny d'això, van fe run pas endavant en busca del segon gol. Gil la va tenir, però el seu xut va sortir tou i centrat. Amb tot per decidir a la segona meitat, els espanyolistes es topaven amb la defensa llagosterenca. Marcar semblava una utopia i Alsina va sacsejar la banqueta per donar la sorpresa final. Sense temps a res més, el Llagostera empata i entra plenament a la lluita dels millors.