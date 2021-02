Flat Earth FC: el club que defensa que la Terra és plana estrena tècnic de Girona

«No, no és un club gaire convencional», admet el tècnic gironí Marc Domínguez a l'hora de parlar del seu nou destí futbolístic, el Flat Earth FC, quart classificat del grup 7A de la Tercera Divisió de Madrid. Un club que va néixer el 2019 com a successor del Móstoles Balompié gràcies a l'entrada de Javi Poves, exjugador de l'Sporting de Gijón, que volia aprofitar el ressò del futbol per expandir les seves idees negacionistes amb la ciència i defensores, per exemple, que la Terra és plana. Són, en definitiva, el primer club terraplanista del món, tot i que sembla que per poc temps: Domínguez va arribar-hi fa un parell de setmanes a partir de la mediació d'un nou grup inversor mexicà que n'ha assumit la direcció i que planteja, per la propera temporada, un canvi de nom (i de filosofia).

«Quan Javi Poves va adquirir aquell Móstoles, que tenia molts problemes econòmics, va decidir canviar-li el nom i fer-ne un club reivindicatiu, però ara ell n'ha sortit i ha entrat un inversor mexicà juntament amb una agència de representació per fer-se'n càrrec. Volen començar de zero la temporada que ve i jo vull intentar ascendir-los a la nova Segona Divisió RFEF», detalla Domínguez, que abans de fitxar pel Flat Earth treballava a la base de l'Alcorcón, després d'haver passat també, entre d'altres, pel planter de l'Olot i per l'Écija, de Segona B, on va estar molts mesos sense cobrar i liderant una campanya per evitar-ne la desaparició.

El tècnic gironí, afincat a Madrid amb la seva parella, i que combina el futbol amb una feina en una empresa d'assistència a la llar, és dels que no desaprofiten les oportunitats. Així quan li van dir que buscaven un tècnic jove, que conegués la categoria, i tingués ambició, va pensar que era la seva. Coneixia el director general i de seguida es van posar d'acord. El debut a la banqueta del Flat Earth va arribar fa dos caps de setmana, amb victòria 2-1 contra el San Fernando. Aquest cap de setmana havien de visitar el líder, Unio Adarve, però el partit es va ajornar per un cas de covid-19 al rival. Ara són quarts, amb 28 punts, a només un del segon i del tercer, Pozuelo i Rayo B, que es classificarien per disputar la fase d'ascens.

«Has d'acceptar els reptes i jugar-te-la», assegura Marc Domínguez. El Flat Earth va canviar Móstoles per un districte de Madrid, Ucera, i el camp d'Orcasitas. El tècnic no ha donat gaires voltes a la filosofia que defensa el seu nou equip «perquè els nous gestors quan em van fitxar em van dir que no en fes cas perquè ho volien canviar tot». Al vestidor, dos vells coneguts del futbol gironí, Enzo i Lucas Allende.

Domínguez recorda que «a Madrid hi ha uns quants equips entre Segona B i Tercera, qui et diu que això no em pot obrir portes?». De moment l'entesa amb els gestors del Flat Earth és fins a final de temporada. «Primer volen assegurar el play-off, estan contents, però hem de veure com acabem el curs», ratifica.

De moment, i a l'espera que els nous inversors puguin canviar la denominació de l'entitat, el Flat Earth continua sent el Flat Earth. «El futbol és l'esport més mediàtic i el que té més repercussió mundial. Crear un club terraplanista és la millor manera de tenir presència als mitjans. A més, som el primer club del món associat a una idea», es pot llegir a la seva plana web.