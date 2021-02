El Llagostera medita traslladar-se a l'Estartit

El Llagostera està valorant mudar-se. Concretament, a l'Estartit. Així ho han explicat el club i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí en un comunicat, després d'iniciar converses que "es troben en un estadi molt embrionari" amb l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l'Estartit. Totes les parts asseguren que el " canvi de seu" podria comportar "oportunitats" per a tots els implicats i per això ho "valoren positivament".

Els blaugrana, que militen a la Segona B, n'han fet de molt grosses d'ençà de l'arribada d'Oriol Alsina i Isabel Tarragó. Si el trasllat acabés fent-se efectiu, el Llagostera considera que podria "créixer com a club professional, tant en l'àmbit social com econòmic i garantir, així, la seva viabilitat, amb tots els serveis que requereix un projecte esportiu sòlid".

Per la seva part, l'acollida d'un club com el Llagostera per a Torroella de Montgrí i l'Estartit representaria "una gran oportunitat des del punt de vista de dinamització esportiva, promoció econòmica, desestacionalització i projecció exterior de la destinació". "El Camp Municipal de l'Estartit, que ja havia acollit partits de primera divisió femenina amb la UE l'Estartit, compta amb unes instal·lacions i una disponibilitat que podrien adequar-se a les necessitats d'un club de l'entitat del Llagostera", afegeixen.