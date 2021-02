Tiger Woods, hospitalitzat després de patir un greu accident de trànsit

El golfista Tiger Woods va resultar ferit de gravetat aquest dimarts en un accident de cotxe prop de Los Ángeles, tot i que es desconeixen fins ara el detall de les seves lesions, segons va informar el Departament del Xèrif del comtat americà.



D'acord amb aquesta font, "el conductor i l'únic ocupant va ser identificat com el golfista Eldrick 'Tiger' Woods".





BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D — MSNBC (@MSNBC) February 23, 2021

"Woods va ser rescatat de l'accident amb les 'mandíbules de vida' (eines hidràuliques de rescat) pels bombers i paramèdics del comtat de Los Angeles, i després traslladat a un hospital local en ambulància per les seves ferides", va detallar aquest departament.Diversos mitjans locals es van referir a la condició de Woods com a "crítica", tot i que no hi ha una comunicació oficial que recolzi aquestes informacions.Woods, de 45 anys, estava en l'àrea per disputar un torneig de golf.