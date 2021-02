Guerrero vola a Madrid abans d'afrontar l'Europeu Indoor

A poc més d'una setmana dels Campionats d'Europa Indoor que se celebraran a la localitat polonesa de Torun, l'atleta de Banyoles Esther Guerrero ha volat aquesta tarda en el Meeting de Madrid. Ha corregut els 800 metres, una prova que li és ben familiar tot i que ara acostuma a completar la distància dels 1.500, i ho ha fet amb un temps rècord. Els 2:01.13 s'ha convertit en la seva millor marca personal.

Guerrero ha sigut segona per darrere l'etíop Habital Alemu, que ha establert el millor temps de la prova amb 1:58.94. Ha completat el podi la irlandesa Nadia Power, amb un temps de 2:01.55.

"Estic contenta per la marca i marxo a casa amb bones sensacions i en bona forma. El que s'ha vist és el que estem treballant aquestes setmanes. Me n'he adonat que no cal córrer tan ràpid al principi. A veure com es pot traduir això en el 1.500, és el meu gran objectiu", ha declarat un cop acabada la cursa. Flamant campiona estatal, Guerrero competirà la setmana vinent a Torun amb ganes de treure's l'espina de l'edició del 2019 a Glasgow, quan en aquesta mateixa distància va ser sisena a la final.