L'Atlètic trasllada la seva crisi a Europa

Diego Simeone va tornar al passat, va recuperar el seu esperit més defensiu i va transformar el seu Atlètic de Madrid en un rival menor, sense atac ni contraatac, sense més que un pla conformista, conservador i insuficient, castigat pel gol d'Olivier Giroud, que va premiar el Chelsea i va demostrar que jugar al 0-0 no garanteix l'empat, menys en el rigor de la Lliga de Campions, ara pendent per a ell d'una victòria a la tornada a Londres. Així, després de la derrota del cap de setmana al seu estadi davant el Llevant, l'equip madrileny va traslladar la seva crisi a Europa.

La Lliga de Campions és una competició que no espera a ningú. No admet matisos. Necessita ambició. Si algú la vol, ha d'anar a guanyar-la. L'Atlètic encara té vida, però menys que abans de l'inici del duel traslladat a Bucarest per les restriccions de la pandèmia de la COVID-19, però sobretot ja no té excusa: ha de guanyar a Londres.

L'Atlètic va ser ahir més que decebedor. El seu propi temor el va fer menor a un adversari que, des de cap perspectiva des de la qual es miri, és millor que el conjunt madrileny sobre el paper. Potser en pressupost, o ja ni això. Sí que ho va ser sobre el terreny de joc, perquè sí va anar a buscar el partit i va trobar el premi a la segona part.