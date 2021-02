L'Spar Girona paga el col·lapse del tercer quart amb una greu derrota a València (58-55)

L'Spar Girona ha fet un perillós pas enrere a la Lliga Femenina Endesa perdent a València contra un rival directe que ja havia guanyat a Fontajau (58-55). L'equip d'Alfred Julbe ha pagat el col·lapse ofensiu que ha patit al tercer quart, quan només ha pogut anotar 4 punts, després d'haver marxat al descans dominant de cinc (30-35). Malgrat que l'Uni ha pogut igualar el partit i arribar a un final a cara o creu, aquesta vegada la fortuna no ha somrigut. Palau ha tingut tirs lliures per empatar a un minut del final però només n'ha convertit un (56-55). A 30 segons qui només ha fet un tir lliure ha sigut la local Oubiña (57-55). En la següent jugada Palau ha errat el tir per forçar la pròrroga i ja amb només tres dècimes de partit, Gulich ha sentenciat amb el 58-55 final.

Ara la situació és realment complicada per a l'Spar, que ha perdut ja tres partits, dos amb el València i un amb l'Avenida, a falta del partit contra les de Salamanca a Fontajau. El València, per la seva banda, només ha perdut un partit i té pràcticament assegurada, com a mínim, la segona posició a la lliga. L'Uni sembla encaminat a acabar en tercer lloc la fase regular, una situació que a la llarga condemnaria l'equip a trobar-se en unes hipotètiques semifinals el primer classificat de la fase regular.

Anotadores Uni: Vasic i Reisingerova (11), Eldebrink (10).