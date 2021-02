Pau Gasol fitxa pel Barça: «Estic molt content de tornar a casa»

El Barça va anunciar ahir el retorn, 20 anys després, de Pau Gasol «per disputar el tram final de l'Euroliga i la Lliga Endesa», segons va precisar a les seves xarxes socials. El pivot de Sant Boi de Llobregat, de 40 anys i que no juga des de març de 2019 per una lesió al peu esquerre, signa un contracte fins al 30 de juny.

Gasol va jugar en el primer equip del Barça del 1999 al 2001, abans de marxar a l'NBA, on ha estat les últimes 18 temporades. En la lliga professional nord-americana ha disputat 1.362 partits, ha aconseguit dos anells de campió (2009 i 2010) i ha jugat 6 vegades al partit de les estrelles.

«Estic molt content d'anunciar que torno a casa i que aviat m'incorporaré a les files del FC Barcelona de bàsquet. Vull posar les meves habilitats i la meva experiència a la disposició del club en un moment clau de la temporada, al mateix temps que segueixo progressant en el meu estat de forma física i començo a agafar ritme de competició», declarava Pau Gasol en un comunicat.

Les negociacions entre ambdues parts van començar l'estiu passat, però no van arribar a fructificar. Gasol va haver de ser intervingut el març del 2019 d'una fractura de l'escafoide tarsià del peu esquerre i, malgrat que mesos després va tornar a jugar amb els Bucks, va recaure de la seva lesió i ni tan sols va poder debutar amb els Trail Blazers de Portland, amb els quals va signar després. La idea del pivot català és jugar uns mesos amb el Barça per entrar en competició i poder disputar els Jocs Olímpics de Tòquio, que serien els cinquens de la seva carrera, per després retirar-se definitivament.

Gasol espera incorporar-se als entrenaments «el més aviat possible» i a partir d'aquí ultimar la seva posada a punt per tornar a les pistes. «Anirem valorant conjuntament amb l'entrenador (Sarunas Jasikevicius), el cos tècnic i els equips mèdics (el meu i el del club) la meva progressió dins de l'equip i la meva aportació a la pista». El gran dels Gasol va definir com «un pas molt important» en la seva carrera el fitxatge pel Barça: «Afronto aquesta etapa amb molta il·lusió i amb esperança de poder aportar al primer equip molt ràpid».