Gelmà porta el Garatge Plana Girona a la Copa

David Gelmà va ser el maig passat el primer fitxatge del Garatge Plana Girona per a la present temporada, encara marcada en aquells moments, en plena desescalada del confinament, per les incògnites. Nou mesos després el davanter de Tordera, que ha tornat a Palau després d'una aventura de dos anys a Itàlia, es confirma l'encert d'aquella decisió. És un jugador fonamental i ahir ho va tornar a demostrar. Al Girona li feia falta, almenys, un punt en l'endarrerit contra el Calafell per anar a la Copa del Rei. I quan l'equip estava contra les cordes perquè el rival li havia capgirat l'1-0 que ell mateix havia fet de penal, va aparèixer per salvar els mobles i fer el 2-2 definitiu. Aquest cop, aprofitant el rebuig a un penal servit per ell mateix, picant subtilment la pilota per sobre del porter del Calafell. Bones notícies per al Girona, i dolentes per al Palafrugell, la revelació de l'any, que es queda sense premi perquè necessitava que els de Coma lat i Benito no sumessin.

No passa pel millor moment el Girona, que venia de perdre 3-0 a Igualada i de veure com el cap de setmana el Taradell li remuntava un 2-0 a Palau (2-3). Ahir el Calafell també va estar a punt de capgirar el marcador però Gelmà va aparèixer a temps fent l'empat a 10 minuts del final, un resultat que els dos equips van acabar donant per bo a mida que s'acostava el final. Diumenge el Girona visita el líder, el Barça, al Palau (16.00).