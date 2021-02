El gest de Messi amb el porter Edgar Badia

Dues genialitats de Leo Messi van evitar ahir una altra ensopegada del Barça amb la victòria contra l'Elx al Camp Nou (3-0). Els blaugrana van superar el partit amb un doblet de l'astre argentí i un gol de Jordi Alba a la segona part, però el 10 no només va ser protagonista al terreny de joc. Quan va acabar el partit el porter Edgar Badia va dirigir-se a Messi per demanar-li la samarreta i, per sorpresa seva, el davanter no només li va donar sinó que també li va demanar la seva.

Amb un somriure, Badia es va treure de seguida la samarreta per regalar-li a Messi. Com va poder comprovar el Girona en la fatídica final del play-off, el porter Edgar Badia és l'estrella de l'Elx i en el partit al Camp Nou també va ser decisiu, especialment en la primera part aturar de formar sensacional un xut de Trincao.