Madrid i City encarrilen fora de casa l'eliminatòria de vuitens

El primer gol a la Lliga de Campions de Ferland Mendy, amb un cop de dreta corbat des de fora de l'àrea al minut 86, va fer caure anit el mur de l'Atalanta, que va competir setanta minuts amb deu homes, i li va donar al Reial Madrid un valuós 0-1 en l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions.

Sense nou jugadors, sense el lideratge defensiu de Sergio Ramos ni els gols de Karim Benzema, va ser Mendy el líder madridista. Va provocar l'expulsió, injusta, del local Freuler en el minut 18, quan enfilava la porteria italiana en una contra, i es va inventar a quatre minuts del final la jugada decisiva que va deixar els homes de Zinedine Zidane una mica més a prop de quarts. Els locals també van perdre per lesió Zapata.

El Manchester City, per la seva banda, es va imposar per un incontestable 0-2 al Borussia Mönchengladbach en un duel que va dominar per complet i en el qual l'única cosa que se li pot retreure és que no va treure més partit de la seva clara superioritat. El City es va posar amb avantatge en el minut 29 amb una rematada de cap de Bernardo Silva a centrada de Joao Cancelo des de l'esquerra després d'interceptar una passada imprecisa de Christoph Kramer. A la segona part Gabriel Jesús va fer el segon, que manté els de Guardiola a tot gas.