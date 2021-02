Adel Mechaal i Esther Guerrero són seleccionats per a l'Europeu

Ana Peleteiro, Álvaro de Arriba i Jorge Ureña, actuals campions d'Europa de triple, 800 i heptatló, defensaran els seus títols entre el 5 i el 7 de març a Torun (Polònia) al capdavant d'un equip espanyol format per un total de 37 atletes, després la incorporació de Belén Toimil en pes i Fátima Diame en longitud, repescades per rànquing europeu.

El torneig comptarà amb totes les mesures sanitàries establertes en el protocol d'European Athletics: l'ús de mascaretes serà obligatori en tot moment, excepte per als atletes en competició. A la llista hi figuren els gironins Adel Mechaal, campió d'Espanya en 3.000 metres diumenge passat, i Esther Guerrero, or en els 1.500 femenins. Abans de viatjar, serà necessari realitzar un reconeixement mèdic, així com un PCR a tots els membres de l'expedició.