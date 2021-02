Koeman recupera Araujo per visitar el Sevilla al Pizjuán

El Barça s'enfronta aquesta tarda al Sevilla en el primer del doble duel en cinc dies, d'alta volada i transcendent en una pugna pel títol en la qual també es vol ficar com a aspirant al conjunt andalús. Un partit que serà l'avantsala del partit del dimecres al Camp Nou per a buscar un bitllet per a la final. El d'avui al Pizjuán es presenta com un examen a les aspiracions i el futur immediat dels barcelonistes en la lluita per LaLiga, si els altres ho permeten (Atlètic i Madrid), i també per a la crucial cita de quatre dies després en la Copa.

Amb el tercer lloc en joc, el Barcelona afronta en hores baixes aquest primer cara a cara contra el Sevilla. Després de caure en el Pizjuán en l'anada de les semifinals de Copa (2-0) i encaixar una altra golejada europea davant el PSG (1-4) en els vuitens de la Lliga de Campions, el quadre blaugrana es juga la continuïtat en totes dues competicions. A la Lliga ve de superar l'Elx (3-0) sense fer un joc brillant. Situats en el tercer lloc de la taula, amb tan sols dos punts d'avantatge respecte al Sevilla -que té un partit menys-, els de Koeman necessiten la victòria avui per a mantenir-se vius en la lluita pel títol.

Koeman, podria recuperar Ronald Araujo, tres setmanes després de lesionar-se, encara que és probable que el reservi d'inici i surti amb Piqué i Umtiti com a parella de centrals; i Dest i Alba en els laterals. Les baixes de Sergi Roberto, Coutinho i Ansu Fati continuen condicionant l'esquema de Koeman.

Per la seva banda, l'equip de Julen Lopetegui, quart amb 48 punts i un partit menys que el Barça, tercer amb 50 arriba a la cita llançat, en un moment immillorable i amb l'ànim pels núvols gràcies als seus 6 triomfs seguits i 528 minuts imbatut en LaLiga. Els andalusos no podran comptar amb els argetins Lucas Ocampos Marcos Acuña, tots dos baixa per lesió. A més a més, Lopetegui té el dubte de l'indiscutible Suso Fernández.