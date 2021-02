L'Uni encara confia en el retorn del públic aquesta temporada

L'Spar Girona encara confia que aquesta temporada pugui tornar a entrar públic als seus partits a Fontajau. El temps s'esgota, perquè tot just a l'Uni li falten dos partits de Lliga regular a casa el mes que ve (Araski i Perfumerías Avenida) i després arribaria un play-off on únicament hi ha garantit el factor pista a la ronda de quarts, però això tampoc és excusa i el club continua en permanent negociació amb la Generalitat. Sobre la taula, una possible «discriminació positiva» cap a l'esport femení que el converteixi en un banc de proves a l'hora de tornar a dur aficionats als espectacles esportius. Ahir la Consellera de Salut Alba Vergés va alimentar aquestes expectatives confirmant que la Generalitat volia ser «sensible amb sectors que estan patint» i va citar explícitament el de l'esport protagonitzat per dones.

Va ser durant la roda de premsa que Vergés va fer ahir al matí, al costat d'altres responsables de la Generalitat, com Josep Maria Argimon i Miquel Sàmper, per parlar del petit alleugeriment de les restriccions sanitàries que entrarà en vigor dilluns. La reobertura dels centres comercials de dilluns a divendres va ser la mesura estrella. També hi va haver una petita modificiació en l'aforament de les piscines i als pavellons. I en l'apartat de preguntes, i qüestionada per un possible pla del candidat a la presidència del Barça Víctor Font per dur espectadors al Camp Nou a partir de l'abril, quan Vergés va fer aquestes apreciacions: «D'aquesta proposta del Barça no hem rebut res. Ens ho mirem tot amb els ulls de poder treballar perquè quan sigui possible anar obrint es faci amb la màxima seguretat, participant des de Salut als protocols. Ens agradaria posar l'èmfasi en sectors que estan patint com per exemple l'esport femení. Podria ser un impuls d'aquesta tornada a una mena de normalitat on la gent pugui tornar a veure activitat esportiva». Vergés va afegir que «Salut està al costat de les proves que es puguin fer, tenim moltes ganes d'avançar, però no podem correr mes que el temps, hem de mantenir la prudència».

El president de l'Spar Girona, Cayetano Pérez, no es vol fer il·lusions però a l'hora admet que segueixen negociant amb la Generalitat que a Fontajau hi torni a haver espectadors als partits del seu equip. «Ho necessitem, perquè hem perdut un miler d'abonats, hem deixat de fer els ingressos als bars, i quan vas a vendre publicitat del pavelló les empreses et diuen que no paga la pena, si tampoc hi entren espectadors», reflexionava. En aquest sentit va assegurar que tenen tots els fronts oberts.

Reobrir Fontajau podia haver sigut possible via el projecte «Obrir Girona», però de moment ha quedat aparcat. Paral·lelament tenen contacte directe amb Salut «per fer-los entendre que nosaltres no som com el Barça de futbol, que si podem posar 1.500 persones ja seria perfecte, i que tenim tots els protocols per fer-ho amb seguretat». Per això el president de l'Uni va confirmar que sobre la taula del Govern hi ha aquesta possible «discriminació en positiu» per a l'esport femení, que el fes servir de banc de proves per al retorn dels espectadors als esdeveniments, en moure menys gent que els partits de futbol de Primera o Segona divisió, per exemple. L'Uni ja n'havia parlat per aplicar la prova aquest mes en el derbi amb el Cadí però no va ser possible. Ara encara confia poder convèncer Salut i poder reobrir el mes que ve contra l'Araski i l'Avenida, i més després de les paraules de Vergés. A Fontajau, recorda Cayetano, «per Nadal el Govern hi va autoritzar un espectacle de circ que feia servir mitja pista, i nosaltres agafem tot el pavelló. Amb aquest precedent no entenem perquè no podem reobrir. Ens hi va molt».