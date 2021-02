A aixecar-se a Càceres abans d'afrontar la Copa de la Reina

«Durant la temporada pateixes derrotes que t'ajuden moltíssim perquè et donen una visió de millora», explicava Paola Ferrari poques hores abans que l'Spar Girona visiti la pista de l'Al-Qázeres (18 h). Un duel que l'equip entrenat per Alfred Julbe afronta amb la intenció de guanyar per aixecar-se de la derrota patida dimecres a la pista del València (58-55), que els complica la segona posició al final de la lliga regular, i també per agafar confiança de cara al duel de dijous davant l'Estudiantes en els quarts de final de la Copa de la Reina.

Serà el sisè partit que les gironines afrontaran en tres setmanes després de tornar de la finestra FIBA, però la jugadora de Paraguai té clar que tot i que «portem tres setmanes amb doble partit i viatjant molt, tots els equips també ho fan i no pot servir d'excusa». Per al duel d'avui, Julbe encara no podrà comptar amb Chelsea Gray, a qui s'espera, això sí, per a la Copa.

L'Uni es trobarà avui amb un equip extremeny que tindrà poc a veure amb aquella plantilla que va visitar Fontajau el passat 11 de gener (85-37). En aquella ocasió, en ser un partit ajornat, el tècnic Jacinto Carbajal no va poder comptar amb les nouvingudes Fiona Odwyer, Alexis Jones i Petra Zaplatova i es va presentar a Girona amb moltes jugadores júnior. Tot i aquestes noves incorporacions, l'Al-Qázeres es troba en la penúltima posició de la classificació havent sumat només sis victòries. «És un partit perillós perquè elles volen guanyar i es troben en una situació en què només els val la victòria. Sempre és difícil jugar contra un equip així i nosaltres hem d'estar el més serioses possible», explica Ferrari, que afegeix que «sabem el desgast físic que hi ha, però hem de treure el partit per encarar la Copa de forma positiva».