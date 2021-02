El Bàsquet Girona alimenta el somni d'atrapar la fase d'ascens (87-62)

Un 2+1 de Pep Busquets a poc menys de cinc minuts del final del partit disparava la diferència a favor del Girona a +17 (72-55) i poc després Ryan Logan, amb el 74-55, acabava de certificar la victòria i la resistència del Canoe aquest matí a Fontajau. Un triomf (87-62) que serveix per continuar alimentant el somni d'acabar entre els cinc primers i disputar la fase d'ascens de la LEB Or, que porta com a premi la permanència sense haver de passar per la lligueta de descens. A falta de dos partits (Almansa dimecres i Lleida, si el covid-19 no ho impedeix diumenge que ve), tot és encara possible. I en cas d'haver d'assegurar la salvació en la fase de permanència, la victòria compta perquè el Canoe també la disputarà.

L'equip de Carles Marco ha anat sempre per davant i ha tingut el partit sota control. En alguns moments, fins i tot, per exemple al tercer quart, ha ofert alguns dels millors minuts de bàsquet de la temporada, amb una intensitat defensiva espectacular i un notable encert en atac, tant des de fora (avui fins i tot Logan ha estat inspirat) com des de dins, quan es buscava a Faye o a Cosialls, i amb la intensitat i punts de Sevillano). Al descans s'hi havia arribat vuit amunt (39-31) després d'haver tingut ja un màxim avantatge de +11 (30-19). Quan el Canoe es va acostar de 2 (33-31, a tres minuts pel descans) va començar un parcial de 16-2 entre aquest parcial i l'inici del tercer, que ha dinamitat el partit (49-33 després d'una cistella de Faye a sis minuts per acabar el tercer quart).

Els madrilenys han arribat a posar-se a 7 (54-47 després d'un triple de González), un miratge que de seguida els locals han resolt. Barral ha tancat el tercer quart (60-47), i al final, en el darrer període, la diferència s'ha acabat disparant fins els 25 punts (87-62) amb un triple final de Schaftenaar.

Anotadors: Sevillano (15), Logan (15), Schaftenaar (12), Cosialls i Busquets (10).