El Bordils fa un bon partit però perd a la pista del Novás en un duel intranscendent

Derrota del Bordils a la pista del Novás (33-29) en un partit on els dos equips no s'hi jugaven res, ja que estaran en grups diferents en la pròxima fase. Els gallecs disputaran la promoció d'ascens, mentre que el conjunt entrenat per Pau Campos, que encara té un parit pendent, ho farà en la de descens. Tot i jugar davant un rival més potent, els blanc-i-verds, que presentaven nombroses baixes, no es van arronsar i van disputar el partit fins als últims minuts, quan un parcial de 5-0 va decantar el duel a favor del conjunt local (31-26). Una d'aquestes baixes va ser la d'Arnau Palahí qui en el primer minut de partit va patir una punxada en el colze i Campos va decidir no arriscar amb el jugador de cares al partit clau de la setmana que ve davant el Teucro que, aquest sí, comptarà per la següent fase.

El Novás va dominar el marcador durant la primera meitat, però el Bordils estava molt ben posicionat sobre pista i això no va permetre als gallecs agafar un avantatge clar. Cada cop que s'escapaven a dos, tres o, fins i tot, quatre gols, els visitants acabaven entrant de nou dins el duel. Així, els 30 primers minuts es van acabar amb un lleuger avantatge pels locals (15-14), i en la represa, de nou, els blanc-i-verds van saber retallar una diferència de tres gols en contra (20-17) per tornar-se a ficar dins el partit i, fins i tot, capgirar el marcador.

El Bordils feia un bon partit, i va quedar demostrat quan es va posar dos per sobre (21-23) en els 12 minuts de la represa. Però els locals, amb més profunditat de banqueta, van aprofitar el desgast físic dels de Campos per acabar guanyant el partit. Amb 26-26 quan faltaven 10 minuts pel final, un parcial de 5-0 pels gallecs quan els visitants van patir una exclusió, van acabar decantant la balança a favor del Novás.