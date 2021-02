El Figueres perd i Javi Salamero presenta la dimissió

L'entrenador del Figueres Javi Salamero ha anunciat aquest migdia que presentava la "carta de baixa voluntària" després de la derrota de l'equip avui contra el Sants a Vilatenim (1-2). "L'equip té jugadors per guanyar més partits dels que hem guanyat. No surten els resultats. La meva voluntat era que si no es guanyava presentaria la carta de baixa voluntària. Considero que és honest deixar via lliure a que s'iniciï una altra il·lusió i manera de fer i treballar en què els jugadors puguin estar més identificats i aconseguir resultats" ha dit Salamero que ha deixat clar que desitja "el millor" al club.

La Unió només ha aconseguit 3 punts dels 12 últims possibles i avui ha vist com el Sants ha remuntat el gol inicial de Medina per endur-se la victòria de Vilatenim (1-2).