Joventut i Barça es veuen les cares després de la Copa del Rei

El Barça visita aquesta tarda (18.30 h) la pista del Joventut a Badalona en un dels partits clàssics de la lliga. I ho farà amb la moral alta després d'haver conquerit la Copa del Rei el passat diumenge, títol que serveix per començar la seva particular persecució del doblet nacional. Però també ho farà després d'ensopegar divendres al Palau davant l'Asvel francès (69-76). A més, els blaugrana, encara sense Pau Gasol un cop confirmat el seu fitxatge aquesta setmana, es veuran les cares amb dos bons coneixedors del seu club com són Ante Tomic i Pau Ribas, ara formant part de la plantilla verd-i-negre. En el partit de la primera volta al Palau Blaugrana el conjunt entrenat per Sarunas Jasikevicius es va aconseguir imposar per 88-74 al de Carles Duran.