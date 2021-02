Pau Víctor decideix en la victòria del Girona B contra el Sant Andreu

Important victòria del Girona B contra el Sant Andreu (2-1) en un duel d'alta intensitat per mantenir-se a dalt de tot. La primera acció perillosa del conjunt blanc-i-vermell podria haver estat determinant en el desenvolupament del partit, després que Ton Alcover, l'últim defensa del Sant Andreu, fes una dura entrada a Brugué -habilitat per Pachón- que l'àrbitre ha vist fora de la frontal per mil·límetres. Per això, ha obviat la vermella mostrant una groga. És a partir d'aquí quan ha arribat el gol rival obra de Baquero (min. 15).

El Sant Andreu ha fet un pas endavant, però això no ha impedit als d'Axel Vizuete afluixar. Els gironins han seguit picant pedra fins que Gonpi ha trobat el premi abans del descans (1-1). Amb l'empat al marcador, la segona part ha estat més tranquil·la amb domini per part del filial gironí. Resta ha tingut una de les ocasions més clares amb un cop de cap al travesser, mentre que el porter Jona no ha patit en excès. Només en un xut de Baquero (min. 63) que ha topat amb el pal. Pau Víctor, que ha entrat per Pachón, podria haver decantat la balança al tram final, però el seu gol ha estat anul·lat per fora de joc després d'empènyer al fons de la xarxa una altra pilota de Resta amb el cap que li havia arribat d'una centrada de Jofre. El 18 ho ha aconseguit a l'últim sospir després de rebre una gran assistència de Sulei. El Sant Andreu ha tingut l'empat al temps afegit, però ha sortit fora per ben poc.