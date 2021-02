El Sarrià es queda a les portes de la gesta

Ho va tenir a tocar, però finalment el Sarrià no podrà lluitar fins al final per estar entre els cinc primers tot i el partit pendent que li queda a Eivissa la pròxima setmana, que serà intranscendent. El conjunt entrenat per Salva Puig va guanyar a la pista de l'Alacant (25-26), però no ho va fer pels més de dos gols necessaris per aconseguir l'average amb els alacantins, que van guanyar de dos (26-28) en el Pavelló de la UES.

I això que els blaus van estar a punt d'aconseguir la gesta i viatjar la setmana que va a Eivissa encara amb opcions. Un gol d'Oriol Teixidor posava un avantatge de sis a favor dels visitants quan s'havien jugat nou minuts de la segona meitat. A més, els dos porters sarrianencs estaven molt fins sota pals. Primer Antonio Moreno, i després Aleix Toro en la segona part van ser un incordi pels jugadors locals. Això sí, els valencians van reaccionar en el tram final i es van posar a només un gol (21-22) que va obligar a Salva Puig a demanar temps mort. L'aturada va fer efecte (21-24), però els locals es van tornar a posar dins el partit (24-26) quan encara faltava un minut i mig per jugar. I va ser aquí quan, segurament, els nervis van perjudicar el Sarrià, que van tenir un parell d'accions en atac per poder posar els tres gols d'avantatge, però no les van saber aprofitar. Mentre que el local Crisitan Moll va fer el 25-26 definitiu en l'últim sospir.

Un cop acaba l'última jornada i, tot i que encara queden partits pendents, ja estan definits els dos grups. La fase d'ascens la jugaran Barça B, Burgos, Novás, Eivissa, Alacant, Torrelavega, Antequera, Cajasur, Ciudad Real i Alcobendas. Mentre que en la fase de descens hi haurà Lalín, Sarrià, Teucro, Sant Martí Adrianenc, Bordils, Màlaga, Zarautz, Zamora, Madrid i Trapagaran.