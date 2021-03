Salamero dimiteix després de la derrota contra el Sants

Doble sorpresa ahir a Vilatenim al final del partit contra el Sants. La primera, que el Figueres es deixés remuntar contra un dels equips que ocupen la part baixa de la classificació per acabar caient per 1-2. I la segona i més inesperada: la dimissió del que ha sigut l'entrenador del conjunt empordanès fins ahir, Javi Salamero.

Probablement, per joc, el Figueres no es mereixia la derrota ahir. De fet, ja són diverses setmanes consecutives en què l'equip és millor però no acaba obtenint el resultat exigit. Per aquest motiu al final del duel Javi Salamero va comparèixer a la roda de premsa per presentar la seva «carta de baixa voluntària». Salamero, que ja va avisar els jugadors a principi de setmana de la seva possible dimissió, deixa l'entitat empordanesa després d'arribar el novembre de 2019. D'ençà l'inici de lliga, l'exentrenador ha dirigit, amb el d'ahir, un total de 31 partits amb els figuerencs.

A la mitja part el resultat era d'un 1-0 favorable gràcies a la diana de Marc Medina. El davanter va veure porta a la tercera ocasió clara amb la qual va comptar. Les coses pintaven bé però l'hecatombe arribaria a la represa. El protagonisme seria pel visitant Pau Celma. Dos gols que portaven la seva firma van servir perquè el Sants remuntés el partit i acabés endunt-se els tres punts.

«Els entrenadors som els màxims responsables dels projectes i hem de treure el màxim rendiment dels jugadors. Els jugadors tenen possibilitats de guanyar més partits, no ens estant sortint els resultats com s'espera i s'exigeix a un equip com la Unió. Als futbolistes els vaig manifestar aquesta setmana la meva sensació de decepció i que no ens podíem permetre cap derrota més. Si no guanyàvem els vaig dir que presentaria la meva carta de baixa voluntària», va dir l'extècnic.