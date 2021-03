Tensió en el primer debat a tres per a la presidència del Barça

El primer debat entre els tres candidats a la presidència del FC Barcelona, a set dies de les eleccions, el van marcar les diferents picabaralles entre Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa, que es van produir entre propostes econòmiques, esportives i socials al llarg de dues hores de confrontacions en el marc del Congrés Mundial de Penyes.

Ja d'arrencada, es va veure una certa crispació entre Víctor Font i Joan Laporta, que es van enfrontar més ocasions entre tots dos que no pas amb Toni Freixa, que només va tenir una única topada, en aquest cas amb Laporta.

Potser, el punt discordant més fort va ser pel que fa als noms de la parcel·la esportiva. Quan Font va recriminar a Laporta que visqués del passat i del seu triplet, l'expresident va contestar: «Tant que dius que has treballat, has d'haver-ho fet malament. Tens un munt de desmentits i rectificacions, nosaltres no volem confondre el soci. Us han rectificat Xavi, Jordi Cruyff o Benaiges», va apel·lar Laporta. A tot això, Font va respondre: «Si una persona aconsegueix unes declaracions de Xavi dient que tot el que ha dit el senyor Font és mentida, jo em retiro de la cursa electoral. Està bé dir que com que s'ha guanyat un sextet en el passat, ara s'ha de fer el mateix. ¿Com ho faran? ¿Per art de màgia? El que cal tenir és un projecte amb noms clars», va esgrimir.

A Toni Freixa, per la seva banda, se'l va interpel·lar poc, tenint en compte que l'espai electoral que ocupa és el que més s'allunya de les altres dues candidatures. Tot i així, va comentar que el debat i l'actuació dels candidats és «un bon exemple de com es pot dirigir al club». «Els socis no ho han de decidir tot, el que volen és votar una junta directiva que prengui les decisions. I no es pot rectificar tot», va afegir.

A tot això, Freixa es va encarar amb Laporta en una ocasió, en referència a les llistes d'espera dels socis per tenir abonament al Camp Nou. I, aquí, Laporta li va demanar que no es crispés i que no tingués «rancor». Més enllà d'aquests punts, però, va haver-hi respecte entre els tres candidats.

Font, en resum de les seves intencions, va assegurar que intentaran «reinventar el club». «La credibilitat que tinc hauria d'anar lligada a la capacitat de tenir gent perparada en el projecte, que Xavi hauria de liderar», va concloure.

Freixa va assegurar que «amb Lluís Carreras, podrem desplegar el projecte. Cal rebaixar la massa salarial per a adequar-la a la situació. Al mercat d'estiu hem de poder comptar amb els millors jugadors del món», va argumentar.

I Laporta, per la seva banda, va assegurar en referència als seus rivals que els projectes «no es fan amb PowerPoint» i va ser el més ferm en parlar del futur de Messi. «Al Barça no hi ha temporades de transició. Hem d'afrontar la continuïtat de Messi. Tot el que li vaig prometre ho he complert. Li farem una proposta».