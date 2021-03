Triomf plàcid per alimentar les opcions de jugar per pujar

La primera fase de la LEB Or s'acaba diumenge que ve i, a hores d'ara, no hi ha res decidit. Per no saber-se, no està clar ni si el Bàsquet Girona podrà jugar a Lleida, com estaria previst, perquè els del Segrià resten confinats per sis casos de coronavirus i no han jugat ni aquest cap de setmana, ni tampoc recuperaran dimecres l'endarrerit que tenen amb el Canoe. Els de Carles Marco van fer ahir el que havien de fer, guanyar el cuer. Ho van aconseguir, a més, amb una bona posada en escena, sobretot a la segona part, quan van sentenciar el Canoe per acabar-lo rematant amb quatre triples a l'últim quart. S'han acabat reenganxant tard a la lliga, els gironins, però ho han fet, i a pesar de pecats de joventut com la derrota de Múrcia (o la d'Osca), segueixen optant a tot. I ja se sap que acabar entre els cinc primers, més que donar-te l'opció d'aspirar a pujar, el que ara més es valora seria que atorga la permanència sense haver-te-la de jugar en la fase de descens.

Els primers minuts del tercer quart, que fins i tot Carles Marco va emfatitzar en la roda de premsa posterior al partit, van servir per ensenyar tot el que aquest Bàsquet Girona sap i pot fer bé. La intensitat defensiva, l'agressivitat, la lluita per qualsevol pilota, un tap de Faye, i la manera com des de la banqueta se celebrava cada un d'aquests petits guanys són la base per on agafar-se en aquesta recta final de temporada, passi el que passi en els dos últims partits d'aquesta primera fase. Els gironins havien aconseguit marxar al descans guanyant de vuit (38-31) després d'haver arribat a dominar d'onze (30-19), i de veure com el rival es posava a dos (33-31). Però aquí hi va haver un dels punts d'inflexió. A partir d'aquell moment, el Girona es va enrauxar, firmant un parcial de 16-2 entre els darrers minuts del segon quart i els primers del tercer que van deixar grogui al Canoe (49-33 després d'un bàsquet de Faye). Ja no hi va tornar a haver partit perquè els de Marco van dominar a plaer, sobretot al darrer quart, amb quatre triples més que van servir per rematar un cuer, precisament, especialment desencertat des de 6,75 (5/23). Ni tan sols quan González va acostar el Canoe a set (54-47) en la recta final del tercer quart van tremolar les cames als locals, que van tancar el parcial dominant de 13 (60-47).

Un 2+1 de Pep Busquets a poc menys de cinc minuts del final del partit disparava la diferència a favor del Girona a +17 (72-55) i poc després Ryan Logan, que ahir amb 14 punts va semblar fer un pas endavant que Rozitis, en canvi, col·locava el 74-55 que finiquitava el partit encara amb pràcticament cinc minuts per davant. Un temps que va servir per acabar d'eixamplar la diferència fins als 25 punts per deixar l'equip sisè, amb 8 victòries i 8 derrotes, i amb les opcions d'acabar entre els cinc primers oberts de bat a bat després d'una interessant actuació coral que en l'aspecte anotador van liderar Sevillano (15), Logan (14), Schaftenaar (12) i Busquets i Cosialls (10).