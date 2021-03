Victòria de prestigi del Girona B contra el Sant Andreu per seguir líders

Un partit rodó. Guanyar el Sant Andreu sempre és difícil, però remuntar-li un gol inicial i superar la pressió que podia suposar la victòria de dissabte del Cerdanyola per mantenir-se líder de Tercera encara té més mèrit. El Girona B va completar ahir la jornada amb tots els ets i uts amb triomf important gràcies als gols de Gonpi i Pau Víctor. Els d'Axel Vizuete segueixen la seva pugna particular amb els vallesans -que tenen dos partits menys- per la primera posició i així assegurar-se la participació a la fase d'ascens a Segona B -hi accedeixen els tres primers.

Hi havia massa en joc. I el Girona B no volia renunciar-hi. Per més que el Sant Andreu no li posés les coses gens fàcils. Qüestionada i replicada, però la primera arribada va tenir-la el conjunt blanc-i-vermell. Pachón va habilitar Brugué davant la frontal quan l'últim home de la defensa andreuenca va fer-li una dura entrada que podria haver estat perfectament de targeta vermella perquè ja es trepitjava l'àrea. L'àrbitre, en canvi, va amonestar Noguera amb una groga i els gironins van acabar estavellant-se contra la barrera. Més resignats van estar els de Vizuete amb el gol del Sant Andreu (min. 16). Barquero va superar el porter Jona després que Kuku li deixés en safata. Els de Cristian Garcia s'ho van creure fent un pas endavant, encara que els gironins tampoc afluixaven per arribar amb perill. Pachón va gaudir d'una ocasió claríssima que, incromprensiblement, no va aprofitar (min. 30). Sí que ho va fer Gonpi, engaltant una pilota centrada a l'àrea per posar l'empat abans del descans.

A la represa, els de Vizuete van portar el partit allà on volien amb més domini i calma. El tècnic va treure una de les seves millors armes fent entrar Pau Víctor per Pachón. El 18 havia de veure porteria tant sí com no. Primer li van anul·lar el gol per fora de joc i posteriorment va rematar a plaer després de rebre una assistència de Sulei per decidir la victòria.