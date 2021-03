La Copa de la il·lusió

L'Uni Girona ha sortit aquest migdia en autobús cap a València, seu de l'edició d'aquesta temporada de la Copa de la Reina. Les d'Alfred Julbe no entren en joc fins demà passat contra l'Estudiantes (2/4 de 6, Teledeporte) i, en cas de guanyar, s'enfrontarien previsiblement al Perfumerías Avenida en semifinals. Tot i això, la plantilla no pensa més enllà del partit contra les madrilenyes. Chelsea Gray, absent per lesió els darrers partits, estarà a disposició de Julbe. "No tindrà res a veure amb la Lliga. La Copa és diferent, perquè si perdem ens n'anem a casa" recorda Laia Palau. En la mateixa línia, l'assistent i exjugadora Laura Antoja recorda "l'adrenalina especial" que comporta jugar aquesta competició per a una jugadora. Antoja avisa que no s'hi val a badar. "He vist molts grans equips perdre a quarts de final. No podem pensar en el següent partit".