El Figueres estudia què fer per reactivar l'equip després de l'adeu de Javi Salamero

La dimissió de Javi Salamero diumenge al migdia després de la derrota contra el Sants (1-2) no va agafar per sorpresa ningú a Vilatenim. El ja exentrenador havia avisat la plantilla la setmana passada que plegaria si no es guanyava. Lògicament, l'anunci també va arribar més amunt. «Havia comentat al vestidor que si no guanyaven tots els partits que quedaven, plegaria», revela Bardalet. El president rebutja jutjar el moviment de Salamero. «No valoro decisions personals», diu. En aquest sentit, sí que admet que la temporada està sent decebedora i que el club està «amoïnat» per si els resultats no arriben i s'ha de lluitar per mantenir la categoria. «Havíem fet molt bons fitxatges i una plantilla potent», diu.

Bardalet subratlla que no vol assenyalar ningú, ni jugadors ni entrenadors. «Sense entrar a culpabilitzar ningú, realment no estem contents de com ha anat la temporada. Hem de buscar solucions». En aquest sentit, ahir la plantilla va tornar a la feina amb una sessió a Vilatenim dirigida pel fins ara segon entrenador, Albert Parés. Al mateix temps, la junta directiva es reunia, com cada dilluns, a l'estadi per analitzar la situació i el futur a curt termini. Sobre la taula hi ha diversos noms i molts escenaris possibles, també que Parés pugui tenir continuïtat. Tot i això, durant els pròxims dies d'estudiarà la possibilitat de contractar un nou entrenador. Arran de la derrota contra el Sants, el Figueres s'ha complicat molt la vida pel que fa a la classificació. L'equip és vuitè, amb 18 punts a cinc de la FE Grama, que marca la frontera dels equips (7è, 8è, 9è, 10è i 11è) que hauran de lluitar per evitar el descens en una lligueta contra els darrers classificats de l'altre grup català de Tercera. El nou entrenador de la Unió s'estrenarà al camp de l'Horta diumenge, en un partit clau contra un rival directe.