Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, va declarar ahir que el defensa Èric García «jugarà al Barcelona a partir de la propera temporada», parlant d'un futbolista que ha gaudit de ben poques oportunitats aquesta temporada amb el conjunt anglès. «El Barça no compra jugadors normals. Els vol perquè són futbolistes top», afegia, abans d'explicar que «per a mi, Èric Garcia és com un fill. No us imagineu què és el que significa per a mi».