Llibertat amb càrrecs per Bartomeu i Masferrer

La titular del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona ha deixat en llibertat provisional a l'expresident del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu i el seu excap de gabinet de la presidència, Jaume Masferrer, després de la seva compareixença després de ser detinguts pel 'Barça Gate'.

Tots dos han passat a disposició judicial aquest dimarts sobre les 11.30 i s'han negat a declarar, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La causa, que es va iniciar el maig de 2020, segueix oberta pels presumptes delictes d'administració deslleial i corrupció en els negocis.

La jutgessa ha aixecat el secret de sumari aquest mateix dimarts, motiu pel qual les defenses han recomanat als seus representats no declarar, ja que no havien tingut temps per a estudiar la causa.

Els investigats presumptament van fraccionar contractes a l'empresa i3Ventures per a esquivar els mecanismes de control intern del club i amb la idea d'impulsar una campanya de desprestigi en xarxes socials a jugadors i exdirectius del club, han explicat fonts jurídiques.

La jutgessa considera al FC Barcelona perjudicat i no implicat

La titular del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona considera al FC Barcelona com "perjudicat" i no implicat en el cas. Al no apreciar que el club pugui estar implicat en els fets, la jutgessa ha rebutjat que la plataforma Dignitat Blaugrana continuï exercint l'acusació particular, si bé ha obert la porta al fet que es constitueixin com a acusació popular, per al que l'associació hauria de dipositar una fiança.